Gazianpte kent merkezi ve Nurdağı ilçesinde güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucudan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu imal eden ve satış yapanların yakalanması amacıyla 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Adreslerde dedektör köpeklerle yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar, 600 gram eroin, 800 gram farklı türlerde uyuşturucu, 70 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.