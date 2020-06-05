Boğazlıyan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 5-20 Haziran arasında bazı caddelerde ve bu caddelerdeki iş yerlerinde maske takılması kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kaymakamlık ana girişinden Öğretmenler Parkı'na kadar Ali İhsan Kadıoğlu Caddesinde ve Adliye Sarayı başlangıcından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına kadar olan cadde boyunca bütün iş yerleri ve caddede bulunan vatandaşlara maske takma zorunluluğu kararı alınmıştır." denildi.