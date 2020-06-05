Düzce'de Şevket Tarhan idaresindeki kamyon, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Darıyeri Mengencik mevkisinde önünde seyreden Ahmet Çelik yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Tarhan ile yanındaki eşi Meral Tarhan, çocukları Ecrin, Muhammed Ali ve Hamza Tarhan yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.