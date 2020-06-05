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Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki kamyonun çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.Yaralıların sağlık durumu iyi.
Düzce'de Şevket Tarhan idaresindeki kamyon, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Darıyeri Mengencik mevkisinde önünde seyreden Ahmet Çelik yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Tarhan ile yanındaki eşi Meral Tarhan, çocukları Ecrin, Muhammed Ali ve Hamza Tarhan yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: yaralı kamyon anadolu otoyoluSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 11:47
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