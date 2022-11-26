Örnek Mahallesi'nde bir araçtan vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Trafik ekipleri Şükrü Can T'nin kullandığı, ihbara konu 07 LK 121 plakalı otomobili Örnek Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsünün sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi.

Trafik ekipleri tarafından araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674, alkollü araç kullanmaktan 1823, yüksek sesten 196 ve aracın sigortasının geçmiş olmasından 196 olmak üzere toplam 5 bin 889 TL para cezası uygulandı.

Araç sürücüsünün sürücü belgesine 2. kez alkollü araç kullanmasından dolayı 2 yıllığına el konulurken, araç yediemin otoparkına çekildi.