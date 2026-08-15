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Türkiye
AA 15.08.2026 09:11

"Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da arama yapıldı

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine İstanbul'da bir binada arama yapıldı. Polis ekipleri, parçalanmış halde bulunan belgelere el koydu.

"Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da arama yapıldı
[Fotoğraf: DHA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Bunun ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir binada arama yapıldı.

Ekiplerin aramasında, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu.

Arama sırasında, kalabalık bir grup da adresin önünde toplanarak polis ekiplerine tepki gösterdi. Aramaya katılan ekiplerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri de konuşlandırıldı.

Aramanın tamamlanmasının ardından ekipler buradan ayrıldı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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