Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alibeyköy’de kıyıya vuran ölü balıklar korkuttu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan kaynaklarından biri olan Alibeyköy barajında balık ölümlerindeki artış dikkat çekti. Çevrede yaşayanlar ölümlerin bölgeye hafriyat ve çöp dökülmesi yüzünden gerçekleştiğini söylüyor.
İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Sultangazi'deki barajda, çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.
Durumu ilk olarak bölgede hayvanlarını otlamaya getiren Cemal Akdil fark etti. İki günde bir baraj çevresine gelen Akdil, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Baraj suları çekildi
Çevredekiler son günlerde kamyonlarının bu bölgeye hafriyat döktüğünü vebaraj çevresine piknik yapmaya gelenlerin de arkalarında çöplerini bıraktığını ifade etti.
Neden öldüğü henüz belirlenemeyen balıkların kıyıya vurduğu ve baraj sularının çekildiği gözlendi. Atıklar, baraj sularının çekilmesiyle gözle görünür hale geldi.
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