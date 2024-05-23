Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 23.05.2024 17:36

Alev alan tır ile dorsesindeki 7 otomobil yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sıfır otomobil taşıyan tır, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tır ve dorsesindeki 8 otomobilden 7'si, kullanılamaz hale geldi.

Alev alan tır ile dorsesindeki 7 otomobil yandı
[Fotograf: DHA]

Bursa’dan aldığı sıfır kilometre 8 otomobili Mersin’e götürmek için yola çıkan Ö.G. yönetimindeki plakalı tır, öğle saatlerinde Pozantı- Tarsus istikameti Damlama inişine geldiğinde lastik kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekip indi. Çekicide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dorseye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır ile 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Yangın Mersin Otomotiv
Sıradaki Haber
Artvin-Erzurum yolunda heyelan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
6. Etnospor Kültür Festivali 6-9 Haziran'da İstanbul'da
18:44
11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi
18:20
Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
18:18
Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
18:02
Kütahya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
17:49
Oxford Üniversitesi'nde Gazze'ye destek eylemi: 16 öğrenci gözaltına alındı
Yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu bakıma alındı
Yuvadan düşen 6 peçeli baykuş yavrusu bakıma alındı
FOTO FOKUS
İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ