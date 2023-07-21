Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.07.2023 21:21

Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu ve beraberindeki turist kurtarıldı.

Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Dinek Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe mevkiinde ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütü pilotu, bir turist ile tandem (ikili) uçuş yaptı.

Kalkıştan kısa süre sonra hava akımına kapılan paraşüt, 25 metrelik uçuruma düştü. Diğer pilotların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yaralı turist ve pilot kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen pilot ve turist, hastanede tedavi altına alındı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Sultanahmet'teki otel yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:50
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
22:37
Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
22:14
Biden: Yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında uyanık olmalıyız
22:12
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz
21:56
Blinken: Türkiye'nin tahıl anlaşmasında tekrar liderlik rolü üstlenmesini istiyoruz
21:49
Trump, 20 Mayıs 2024’de yargılanacak
Kenya'da gösteriler üçüncü gününde devam etti
Kenya'da gösteriler üçüncü gününde devam etti
FOTO FOKUS
ABD’yi kasırga vurdu: 16 yaralı
ABD’yi kasırga vurdu: 16 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ