Sultanahmet'teki otel yangını söndürüldü

Binbirdirek Mahallesi Suterazisi Sokak'taki 5 katlı otelin bodrum katında bulunan sauna bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Eminönü ve Fatih itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman oluşan otelin üst katlarında mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin, duman tahliye işlemleri ve soğutma çalışmaları sürüyor.