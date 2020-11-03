Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.Teknede bulunan bir kişinin cesedine ulaşıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknede yaklaşık 30 kişi bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.