Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

Teknede bulunan 37 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.