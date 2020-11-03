Haber Giriş: Kaynak: AA
Alanya'da tur teknesi battı: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknede bulunan 37 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.
Teknede bulunan 37 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 13:03
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