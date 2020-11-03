Haber Giriş: Kaynak: AA
Yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde ekiplerin yol çalışması yaptığı sırada 4 farklı noktada kafatası ve insan kemiklerine rastlandı.
Alınan bilgiye göre, Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışması yaptıkları sırada, yaklaşık 1,5 metre arayla 4 farklı noktada kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
Jandarma ekiplerine haber veren belediye çalışanları bir süre çalışmalara ara verdi.
Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından kemikler incelenmek üzere adli tıpa götürüldü.
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