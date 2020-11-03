İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği öncülüğünde 34 ekipte yer alan 77 personel, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki 21 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari 17 hükümlü yakalandı.

Yakalananlardan F.Ç'nin, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 8 ayrı yakalama emri, Mersin, Adana, Tokat, Sakarya ve Sivas'ta son 2 yılda karıştığı hırsızlık olaylarından dolayı 7 ilamı, ayrıca hırsızlık suçundan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler arasında, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H'nin de yer aldığı öğrenildi.

Yakalanan 17 hükümlü, işlemleri için adliyeye götürüldü.