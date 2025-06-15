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Türkiye
AA 15.06.2025 08:41

Aksaray'da sıcak hava balonu sert iniş yaptı: 1 ölü, 19 yaralı

Aksaray'da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonu şiddetli rüzgar nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada pilot hayatını kaybetti, 19 turist de yaralandı.

Aksaray'da sıcak hava balonu sert iniş yaptı: 1 ölü, 19 yaralı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor" diye konuştu.

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