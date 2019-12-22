Yağız Kaan Duran idaresindeki otomobil ile Ahmet Kafalı kontrolündeki tır, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Duran ile otomobildeki Mustafa Ata, Alihan Salman, Ramazan Furkan Ata ve Burak Koç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, Yağız Kaan Duran ve Alihan Salman yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Kafalı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Aksaray-Adana kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA; DHA