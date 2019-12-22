Türkiye
Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı22 Aralık 2019 Pazar 04:36 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 04:38
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ümit G. idaresindeki otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ali B'nin kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada Ümit G, Mirfak Y, Bayram Y, Ali B. ile Tolga T. yaralandı.
Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit G. ve Mirfak Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir otomobil traktör trafik Kazası ayvalık