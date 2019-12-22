Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 02.51'de deprem oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden yaklaşık 171 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,9.

Depremin yaklaşık 50 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber