Türkiye
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem22 Aralık 2019 Pazar 04:10 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 04:17
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 02.51'de deprem oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinden yaklaşık 171 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,9.
Depremin yaklaşık 50 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber