Türkiye
İzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendi22 Aralık 2019 Pazar 02:01 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 02:04
İzmir’de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 10 kilometrelik halk koşusu düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen koşu, Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başladı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip eden koşuculara, Konak Vapur İskelesi önünden gruplar halinde katılım gerçekleşti.
Gündoğdu Meydanı'nda sona eren yaklaşık 10 kilometrelik koşuda dereceye girenlere plaket verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir en uzun gece 21 aralık halk koşusu