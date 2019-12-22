Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti22 Aralık 2019 Pazar 04:20 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 04:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla boza içti.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan ayrıldıktan sonra Fatih'teki Vefa Bozacısı'na gitti.
Burada sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlara boza ikram etti.
Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenirken, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA