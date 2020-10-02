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Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Nazim Tarhan kontrolündeki minibüs ile Bülent Altınsoy idaresindeki otomobil, Mehmet Altınsoy Caddesi'nde çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücülerle birlikte Sayed Aziz, Razik Anilnamat, Haluk Doğan Çanatan ve Zarife Doyun yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Aksaray Eğitim ve Araştırma HastanesiSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 22:58
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