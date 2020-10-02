Nazim Tarhan kontrolündeki minibüs ile Bülent Altınsoy idaresindeki otomobil, Mehmet Altınsoy Caddesi'nde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerle birlikte Sayed Aziz, Razik Anilnamat, Haluk Doğan Çanatan ve Zarife Doyun yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.