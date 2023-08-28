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Türkiye
AA 28.08.2023 12:02

Aksaray'da düğün konvoyunda drift yapan sürücüye para cezası

Aksaray'da düğün konvoyunda trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para ceza kesildi.

Sanayi Mahallesi'nde otomobiliyle düğün konvoyuna katılan sürücü M.İ, araçları durdurarak drift yaptı.

İhbar sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, otomobilin kentteki bir düğün salonunun önünde park halinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce, trafiği tehlikeye düşüren sürücü M.İ'ye 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. M.İ'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

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