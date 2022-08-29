Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde bir ikamette silah kaçakçılığı ve imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Ebubekir B. isimli şahsı ve evini takibe aldı.

3 ay boyunca şahsı ve evini teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma istihbarat ekipleri şahsın suç ve suç unsurlarını bir bir kayda aldı.

Yeterli delil ve bulguların ardından 3 ay sonra operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri beldedeki müstakil ikamete baskın yaptı.

Şüpheli şahıs Ebubekir B. evde yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda adeta silah imalathanesi dedirtecek malzemeler ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kurusıkı silahları gerçeğe dönüştürmek için kendine imalathane yapan şahsın silah yapımından sonra seri numara bile verdiği belirlendi.

Yapılan aramalarda 8 tabanca, 30 tabanca fişeği, 38 kuru sıkı tabanca fişeği, 16 bin 800 TL nakit para, 19 adet şarjör, 7 adet tüfek namlusu, 4 adet tabanca namlusu, 11 adet tabanca tetiği, 14 adet tabanca horozu, 26 adet tabanca pimi, 12 adet tabanca yayı, 21 adet tabanca iğnesi, 15 adet şarjör parçası, 2 adet kabza takımı, 1 adet tetik takımı, 1 adet iğne mekanizması, 38 adet plastik kabza kabı, 2 adet şarjör düzeltme aparatı, 63 adet numaratör, 3 adet matkap, 1 adet kesi makinesi, 97 adet matkap ucu, 18 adet matkap ucu zımparası, 56 adet kılavuz ucu, 1 takım kılavuz ucu, 3 adet kumpas, 16 adet eğe, 5 adet tornavida, 2 adet pense, 1 adet kargaburnu, 5 adet raspa, 2 adet mengene, 3 adet lehim kaynağı aparatı, 2 adet kıl testere ve 1 adet telefon ele geçirildi.

Tüm malzemelere jandarma tarafından el konuldu.

[Fotoğraf: İHA]

Jandarmadaki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Ebubekir B. işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.