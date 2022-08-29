Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.
Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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