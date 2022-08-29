Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de kavga: 2'si polis 5 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Kağıthane'de mesire alanında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2'si polis 5 kişi yaralandı. Kavgada 5 kişiyi yaralayan zanlı, yoldan geçerken durdurduğu ve sürücüsünü bıçakla tehdit ederek bindiği araçla kaçmak isterken yakalandı.
Dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki mesire alanında kavga olduğu bilgisi üzerine motosikletli polis timleri olay yerine sevk edildi.
Polis ekipleri burada 28 yaşındaki H.D'nin, 3 kişiyle kavga ettiğini görerek olaya müdahale etti.
Olayda H.D, 2 polis memuru ile kavga ettiği Ş.Y. ve M.M.D'yi bıçakla, R.C'yi ise darbederek yaraladı.
H.D, yoldan geçerken durdurduğu ve sürücüsünü tehdit ederek bindiği araçla olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerince takibe alınan araç, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçta bulunan şüpheli H.D. yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 15:26
- 15:31
- 15:15
- 15:16
- 15:26
Sıradaki Haber
Hatay'daki orman yangını kontrol altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz