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Türkiye
DHA 29.02.2024 18:16

Akrabalarının taziyesinden dönerken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Akrabalarının taziyesinden dönerken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

İlçenin kırsal Bintaş Mahallesi’nde ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baran Cengiz’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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