Akrabalarının taziyesinden dönerken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

İlçenin kırsal Bintaş Mahallesi’nde ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baran Cengiz’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı