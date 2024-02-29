İstanbul'da aranan 134 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Beyoğlu'nda "Şehit Komiser Yardımcısı Tarkan Biber" asayiş uygulaması yapıldı.
Denetimlerde, ruhsatsız silah taşıma, motosiklet hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu satma gibi farklı suçlardan arananların yanı sıra haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 kişi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.