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Türkiye
DHA 02.07.2023 21:34

Akaryakıt istasyonu çalışanına saldırı

İstanbul Şişli'de akaryakıt istasyonunda 2 kişi, çalışan bir gence saldırdı. Öldüresiye dövülen genç, bekçiler ve çalışanların müdahalesiyle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek kendi kendine konuşarak markete doğru yürürken, market önünde bekleyen 3 kişiden 2'si yanına yaklaştı.

Şimşek, 'Bize mi söylüyorsun?' diyen kişilere, 'Benim size bir şey söylediğim yok, sizinle alakam yok. Kendi kendime konuşuyorum' diye cevap verdi.

Aldıkları cevaba inanmayan 2 kişi, Ali Kemal Şimşek'e yumrukla saldırdı. Şimşek, koşarak kaçmaya çalışırken saldırganlar da peşine düştü. Ali Kemal Şimşek, akaryakıt pompasının yanında bulunan fırçayı kendini savunmak için eline aldığı sırada, saldırganlardan biri boynundan tutarak Şimşek'i yere devirdi.

Durumu gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koşarak, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bir çalışan, Şimşek'i yere deviren saldırganı engellemeye çabalarken, diğer saldırgan arkasından gelerek yerdeki Şimşek'i yumruklamaya başladı.

İki saldırganın yumruklarıyla öldüresiye dövdüğü Ali Kemal Şimşek, kısa süreli baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin yardımıyla kurtuldu

Akaryakıt istasyonunda bulunan 2 bekçi olaya müdahale etmeye çalıştı.

Saldırganlar bekçilerin engelleme çalışmalarına rağmen baygın şekilde yerde yatan Şimşek'e saldırmaya devam etti.

Bekçilerin ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının bir süre sonra zorlukla durdurduğu saldırganlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan Ali Kemal Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine saldırganların serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Akaryakıt istasyonu çalışanına saldırı
Akaryakıt istasyonu çalışanına saldırı
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