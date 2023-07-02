Türkiye'nin en derin gölü Acıgöl'e ziyaretçi akını

Hem doğal güzelliği hem de sağlık açısından faydalı olduğuna inanılan suyuyla, turistler gölde yüzmek ve şifalı suyun keyfini çıkarmak için Acıgöl'ü ziyaret ediyor. 340 metreyle Türkiye'nin en derin gölü olması, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Acıgöl'ün elips şeklindeki görüntüsü, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Konya-Adana yolu güzergahında bulunan Acıgöl, kolay ulaşılabilir konumuyla de ziyaretçilerin tercih ettiği bir destinasyon.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ''Acıgöl'e geçtiğimiz dönemlerde koyduğumuz konteyner tuvaletler, duş alma ekipmanları ve yaptığımız Lavanta Bahçesi çalışmalarıyla ilgiyi artırdık. İnsanlarımızın da biraz özen göstermesiyle Acıgöl bölgenin en güzel sulak alanlarından biri olacaktır.'' dedi.