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Türkiye
AA 29.04.2025 23:02

AK Parti, parti yöneticileri için "Teşkilat Akademisi" eğitimi düzenleyecek

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından parti yöneticilerine yönelik "Teşkilat Akademisi" eğitim programı düzenlenecek.

AK Parti, parti yöneticileri için "Teşkilat Akademisi" eğitimi düzenleyecek

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, eğitim programına 81 il ve 973 ilçeden yaklaşık 100 bin parti yöneticisi katılacak.

10 haftalık bir eğitim sürecine dahil olacak katılımcılar eğitimlerde, siyasal iletişim, liderlik, kriz yönetimi, medya okuryazarlığı ve teşkilat yönetimi gibi 12 başlık üzerinde çalışacak.

Eğitim programının ilk aşaması 2025 yılı bahar döneminde başlayacak ve yıl sonuna kadar il ve ilçelere yayılacak. Programın, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında da devam etmesi planlanıyor.

"Amacımız, teşkilatlarımızı 2028 seçimlerine en güçlü şekilde hazırlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, amaçlarının teşkilatları 2028 seçimlerine en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirtti.

Şen, "Algı operasyonlarına karşı motivasyonu ve direnci artırmak, partimizin icraatlarını ve duruşunu tüm teşkilat mensuplarına doğru şekilde aktarmak istiyoruz. Ayrıca kamuoyunun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak donanımlı bir teşkilat yapısı inşa etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti teşkilatlarının sahada doğal bir siyaset akademisi gibi çalıştığını ifade eden Mustafa Şen, "Biz bu süreci daha da profesyonelleştirmek, sistematikleştirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Öğrenmeye açık, gelişmeye istekli, donanımlı bir yapı oluşturmak her zaman önceliğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Şen, eğitimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 ve 2071 vizyonlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını da ifade etti.

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