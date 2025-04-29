Ehliyetsiz sürücü, trafik güvenliğini işte böyle tehlikeye attı

Denizli’nin Pamukkale İlçesi Bağbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde akrobatik hareketler yaparak seyir eden motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Hem ehliyetsiz, hem de plakası sahte

Trafiğe tehlikeye atan sürücü polis ekipleri tarafından çevrildi. Polis ekipleri tarafından sürücü ve motosiklet için yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve motosiklet plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

Ehliyeti olmayan ve sahte plaka kullanan sürücüye, araca sahte plaka takmak sucundan 46 bin 302 lira, sürücü belgesiz motorlu araç kullanmaktan 18 bin 677 lira, sürücü belgesiz motorlu araç kullandırmaktan 18 bin 677 lira, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 2 bin 167 lira ve diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamaktan 993 lira olmak üzere toplam 86 bin 816 lira cezai işlem uygulandı.