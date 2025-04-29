Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.04.2025 12:06

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan, örgütte güncel yapıda faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüte fon sağladıkları ve sosyal medyada örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 31 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 134 bin 300 lira, 301 dolar ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
FETÖ İzmir Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Hakkari'de nisanda 4 metre karla mücadele
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni görüşmesi başladı
13:02
Numan Kurtulmuş: Milli Mücadele'nin tüm neferlerini rahmetle anıyoruz
12:47
Anayasa Mahkemesi, otizmli çocuğun eğitim yetersizliğini "hak ihlali" saydı
12:34
'Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe' Çalıştayı
12:20
Çin'de restoran yangını: 22 ölü
12:19
Avustralya'da çalınan 31 binden fazla bankacılık şifresi çevrim içi ortamlarda paylaşıldı
Van'daki "kuş cenneti" onarım çalışmasıyla kurumaktan kurtarıldı
Van'daki "kuş cenneti" onarım çalışmasıyla kurumaktan kurtarıldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli okul inşa ettik
Bakan Kurum: Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli okul inşa ettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ