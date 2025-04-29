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Türkiye
AA 29.04.2025 19:37

Deprem sanığı için "sorumluluğu yoktur" raporu hazırlayan oda üyelerine soruşturma

Depremde bir blokunun yıkılması sonucu 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu yargılanan inşaat mühendisi hakkında mahkeme talebi olmadan "sorumluluğu yoktur" içerikli rapor hazırladıkları iddiasıyla İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı ve 3 üye hakkında soruşturma başlatıldı.

Deprem sanığı için "sorumluluğu yoktur" raporu hazırlayan oda üyelerine soruşturma

Merkez Çukurova ilçesindeki İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin davada, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül tutuklu, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan da tutuksuz yargılanıyor.

Yıkılan binada hayatını kaybeden 82 kişi arasında yengesi Emine ile yeğenleri Mehmet (6) ve Metehan Akça (3) da yer alan müşteki avukat Nazan Akça Subaşı, 10 Ocak'taki 5. celsenin ardından sanıklardan Işık için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesince uzman mütalaası adı altında rapor hazırlanıp dava dosyasına sunulduğunu öğrendi.

Oda başkanı H.Ç. ile üyeler inşaat mühendisleri H.A, A.T. ve S.Y'nin isimlerinin yer aldığı raporda, sanık Işık için "Uydu görüntüsünden görüldüğü üzere ilk 2 yılda İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun yapılmamış olması nedeniyle teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Ferit Işık'ın sorumluluğu yoktur." ifadesi kullanıldı.

Avukat Subaşı, raporun mahkeme talebi olmadan hazırlandığı gerekçesiyle bu kişiler hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "gerçeğe aykırı bilirkişilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Başsavcılık, raporda bilirkişi sıfatıyla yer alan oda başkanı H.Ç. ile üyeler H.A, S.Y. ve A.T. hakkında soruşturma başlattı.

"Meslektaşlarını korumak için gerçeği yansıtmayan rapor hazırladılar"

Avukat Subaşı, daha önce savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda binanın zemin etüdünde sıkıntı olduğu bilgisinin yer aldığını ve sanıkların kusurlu bulunduğunu söyledi.

Sonradan dava dosyasına sunulan raporda imzası olan kişilerin adlarının Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu'nda bulunmadığını, bu nedenle bilirkişilik yetki ve belgelerinin olmadığını savunan Subaşı, şöyle konuştu:

"Binanın çürük yapıldığı, beton kullanılmadığı, donatıları yasal mevzuata uygun olmadığı için yıkıldığı tespit edildi. Bilirkişilik sertifikasına sahip olmayan bu kişiler, mahkeme talep etmeden tamamıyla görev sınırlarını aşarak kendi meslektaşlarını korumak için sahte, gerçeği yansıtmayan rapor hazırladı."

Subaşı, mahkemenin, yargılama aşamasında raporu dikkate almayacağını düşündüklerini belirtti.

Konuya ilişkin hukuk mücadelesini sürdüreceğini anlatan Subaşı, "Soruşturma devam ediyor. İnşallah haklarında kamu davası açılır ve en ağır şekilde cezalandırılırlar." dedi.

Depremde 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuklanan Ferit Işık ve Celal Gül ile tutuksuz Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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