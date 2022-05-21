Diyarbakır'da bir ailenin mola verdikleri yerde unuttuğu 3 yaşındaki kız çocuğunu jandarma ekipleri bularak, aileye teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında araçlarıyla Siirt'ten Gaziantep'e seyir halinde bulunan bir aile, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 34. kilometresinde mola verdiği esnada kız çocukları E.B. (3) araçtan inerek oynamak için taşların arasına saklandı.

Ailesi, fark etmedikleri çocuğu bölgede unutarak yola devam etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine, jandarma devriyesi çocuğun araçtan indiği bölgede arama faaliyetine başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk, Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edildi.

Kızına kavuşan baba, jandarma ekiplerine teşekkür etti.