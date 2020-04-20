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Aile Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
[Fotoğraf: AA]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini ifade etti.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.
E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı . Faz başvurularımız başladı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020
Başvurular aşağıdaki adresten yapılabilir. #BirlikteBaşaracağızhttps://t.co/x0TmAwAEj9 pic.twitter.com/7CWXr7ibYH
Etiketler: sosyal yardım koronavirüs başvuruSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 22:55
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