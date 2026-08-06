Ahbap Derneği'nin banka hesapları mercek altında

AHBAP derneğinin banka hesapları mercek altında. MASAK, 2023 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı yardımlarla ilgili rapor hazırladı.

İncelemeye göre; çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı. Listede 38 isim yer aldı.

Kayıtlara göre Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu, Sibel Can ve Nevzat Aydın, AHBAP Derneğine birer milyon lira gönderdi.

Listeye göre Ali Atay, AHBAP’a 562 bin 386 lira bağış yaptı.

Şarkıcı Ebru Gündeş, şef Somer Sivrioğlu ile sanatçı Genco Erkal’ın ise 500'er bin lira gönderdiği tespit edildi.

Halit Ergenç’in iki ayrı işlemle toplam 400 bin lira bağış yaptığı kayıtlara geçti. Hasan Can Kaya’nın yaptığı ödemenin ise 320 bin lira olduğu belirtildi.

Transfer açıklamalarında ise "bağış", "deprem yardımı" veya benzeri ifadeler bulunduğu aktarıldı.

Bağışlar ne amaçla kullanıldı?

Soruşturmada, bağışçılar adına makbuz düzenlenip düzenlenmediği ve paraların belirtilen yardım faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.

Bağışların amacı dışında kullanılmasının tespiti halinde, yardım edenler, söz konusu eylemlerin mağduru olacaklar. O yüzden soruşturma titizlilikle yürütülüyor.

Bağışların sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.

Banka dekontları, bağış makbuzları, dernek muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri inceleniyor.

Şirket veya üçüncü kişiler adına kayıtlı hesaplardan yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantılarına bakılıyor.



