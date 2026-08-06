TÜGVA'nın meydan şenlikleri 500 binden fazla çocuğa ulaştı

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, Yaz Okulu, Meydan Şenlikleri ve Seyyah Yaz Okulu programlarının yanı sıra yıl boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde çocuk ve gençlere yönelik eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar yürütüldü.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler, kamplar, atölyeler, sportif faaliyetler, kültürel programlar ve gönüllülük projeleriyle yüz binlerce öğrenciye ulaşıldı.

Vakfın Yaz Okulu programları kapsamında öğrenciler sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler, eğitici çalışmalar, atölyeler ve takım oyunlarına katıldı. Programlarla çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri, arkadaşlık, dayanışma ve ekip çalışması kültürü kazanmaları hedeflendi.

İstanbul'un birçok noktasında gerçekleştirilen Meydan Şenlikleri'nde ise gün boyu süren etkinliklerde çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Organizasyonlarda geleneksel sporlar, şişme oyun parkurları, sahne gösterileri, yarışmalar, bilim ve sanat atölyeleri, takım oyunları ve çeşitli ikramlar yer aldı.

Vakfın yaz döneminde yürüttüğü Seyyah Yaz Okulu programı ise Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

İstanbul'un 39 ilçesindeki camileri ziyaret eden ekipler, çocuklara yönelik sportif oyunlar, eğitici etkinlikler, takım çalışmaları ve sosyal aktiviteler düzenlerken, çeşitli hediyeler ve ikramlarda da bulunuyor. Programla camilerin yaz boyunca çocukların oyun oynadığı, sosyalleştiği ve vakit geçirdiği yaşam alanlarına dönüştürülmesi amaçlandı.

"Çocuklarımızın mutluluğu ve ailelerimizin memnuniyeti en büyük motivasyon"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, yürütülen çalışmaların yalnızca etkinlik düzenlemekten ibaret olmadığını belirterek, çocukların yaz tatilini ekran başında değil, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak, spor yaparak, öğrenerek ve yeni hatıralar biriktirerek geçirmelerini istediklerini vurguladı.

Programlara ilişkin bilgiler paylaşan Çiçen, "Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz Yaz Okulu programlarımızda yaklaşık 200 bin kayıtlı öğrencimiz bulunuyor. Meydan Şenliklerimizle ise İstanbul'un dört bir yanında 500 binden fazla çocuğumuza ulaştık. Seyyah Yaz Okulumuzla da camilerimizde eğitim gören evlatlarımızın yanına gidiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve ailelerimizin memnuniyeti bizim için en büyük motivasyon." ifadelerini kullandı.

Programların çeşitli kurumların katkılarıyla hayata geçirildiğini aktaran Çiçen, İstanbul Valiliği ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yanı sıra BTK Akademi Tırı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Tırı'nın etkinliklere destek verdiğini aktardı.