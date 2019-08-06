Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yaşayan Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmaları 3. gününde de devam etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince köyün çevresinde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp Batgın'ın en son il merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri de kent merkezinde arama çalışması başlattı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin köydeki derede ve dağlık arazide arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA