Taşlıçay ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Tanyolu köyünde yaşayan akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 10 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.