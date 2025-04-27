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Türkiye
AA 27.04.2025 01:40

Ağızlıksız pitbullu diğer köpeklerin üzerine salan kişiye para cezası

İstanbul Bakırköy'de ağızlıksız dolaştırdığı pitbullu diğer köpeklerin üzerine salan kişiye 6 bin 923 lira para cezası uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağızlıksız pitbullu diğer köpeklerin üzerine salan kişiye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini insanların üzerine saldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, ağızlığı bulunmayan köpeğin herhangi bir kişiye saldırmadığı, orada bulunan köpeklerle kavga ettiği belirlendi.

Ağızlıksız pitbullu diğer köpeklerin üzerine salan kişiye para cezası

Pitbullun sahibi olduğu tespit edilen B.T'ye 5119 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 6 bin 923 lira ceza kesildi, ayrıca hakkında ''genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada, pitbullun diğer köpeklerle kavga anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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