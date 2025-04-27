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Türkiye
AA 27.04.2025 00:22

Siirt'te sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Siirt'te sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerleri ile Kurtalan Devlet Hastanesi'nin bodrum katını ve belediye bahçesini su bastı.

Şiddetli yağışın sürüklediği çamur nedeniyle Siirt-Baykan kara yolu, Uluağaç mevkiinde ulaşıma kapandı.

Siirt'te sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

Kapanan yol ulaşıma açıldı

İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği, Siirt ve Kurtalan belediyelerinden itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Siirt'te sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

Öte yandan tıkanan menfezleri açan ekipler, su tahliyesi yaptı.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip etti.

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