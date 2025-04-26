Parçalı Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.04.2025 16:39

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın koşulacak yarı maraton etkinliği dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04.30 ile 13.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Balat güzergahı saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılmaya başlanacak.

21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Maraton nedeniyle trafiğe kapalı olacak güzergahlar şöyle sıralandı:

"Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı), Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı), Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi (Karaköy), Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı), Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat), Atatürk Köprüsü (Cibali), Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray), Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray), Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat), Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali), Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı), Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar, Ankara Caddesi, Arpacılar Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci), Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu), Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran), Kumkapı çevresi sokaklar, Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)."

Sıradaki Haber
Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha reddetti
17:41
Papa Franciscus için cenaze töreni düzenlendi
17:22
TÜRKSAT'tan uçaklara uydu bağlantılı internet hizmeti
17:07
Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması
16:54
Polonya’dan Türk savunma sanayisine övgü: “Türkiye ile işbirliği için sağlam zemin”
16:56
İran ile ABD arasında Umman'da yapılan üçüncü tur görüşmeler sona erdi
Kanada'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
Kanada'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan "tam otonom" kalkış testini tamamladı
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan "tam otonom" kalkış testini tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ