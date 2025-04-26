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Türkiye
AA 26.04.2025 13:09

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda kaldı. Sürüklenmeye başlayan bir otomobilin sürücüsü de aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Sabah saatlerinde kent merkezinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Araç sürücüleri yağış nedeniyle caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda kaldı. Sürüklenmeye başlayan bir otomobilin sürücüsü de aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Feke ilçesinde dolu etkili oldu

Feke ilçesindeki Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri ise dolu yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgedeki bazı tarım alanlarının dolu yağışından olumsuz etkilendiği belirtildi.

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