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Türkiye
AA 29.03.2025 01:18

Afyonkarahisar'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İ.G. idaresindeki otomobil, ilçenin Bağcılar köyü yakınlarında karşı yönden gelen E.C.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, İ.G., olay yerinde hayatını kaybetti, kızı G.G. kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki M.G., H.G., H.G. ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı.

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Afyonkarahisar Trafik Kazası
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