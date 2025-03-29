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Türkiye
TRT Haber 29.03.2025 00:14

Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 1 Nisan günü saat 24.00'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

ETİKETLER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Ramazan Bayramı Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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