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Türkiye
AA 28.03.2025 23:26

Ankara-İzmir kara yolu kamyon, tır ve tanker geçişine kapatıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, D-300 kara yolu Ankara-İzmir istikametinin geçici süreyle kamyon, tır ve tanker vasfındaki ağır tonajlı araçlara kapatıldığını duyurdu.

Ankara-İzmir kara yolu kamyon, tır ve tanker geçişine kapatıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, D-300 kara yolu Ankara-İzmir istikametinin geçici süreyle kamyon, tır ve tanker vasfındaki ağır tonajlı araçlara kapatıldığını bildirdi.

Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasını ziyaret eden Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aktaş, polis ekiplerince denetim için durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla sohbet ederek, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili sürecinde kaza yaşanmamasını temenni etti.

Tatil boyunca il genelinde ek tedbirlerin alındığını anlatan Aktaş, "Tatil boyunca 747 uygulama noktasında toplamda 5 bin 84 jandarma ve emniyet personelimiz görev yapacak. Tedbirlerimizi çarşamba gününden bu yana başlattık. Tatilin son gününe kadar da bu tedbirlerimiz devam edecek" dedi.

D-300 kara yolunda yoğun trafik beklediklerini dile getiren Aktaş, "Burada trafiğin güvenli akışını sağlayabilmek için Ankara-İzmir istikametinde kamyon, tır ve tanker vasfındaki ağır tonajlı araçların geçişine bugün saat 16.00'dan itibaren başlayarak, pazar gecesi 01.00'e kadar izin verilmeyecek, yasaklanmıştır" ifadesini kullandı.

Aktaş, bu vasıftaki araçlardan yaş meyve sebze, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, tıbbi malzeme ve süreli hayvan yemi ile akaryakıt taşıyanlara, alternatif güzergahlardan geçiş izni verileceğini aktardı.

Kazaların büyük bölümünün trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını belirten Aktaş, trafiğe çıkacak tüm sürücülere kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Denetimlerin 24 saat devam edeceğini söyleyen Aktaş, "Denetimlerimizin çokluğu çok ceza yazmak için değil. Denetimlerimizin çokluğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek için" diye konuştu.

Aktaş, daha sonra trafik denetim noktasında görevli polislerle iftar yaptı.

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