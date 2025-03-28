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Türkiye
AA 28.03.2025 22:03

Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar iftarlarını yolda yaptı

Ramazan Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, iftarlarını yol üzerindeki yeşil alanlarda yaptı.

Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar iftarlarını yolda yaptı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine ya da yakınlarının yanına gitmek üzere yola çıkan ve iftar vaktinde Bolu'da olan vatandaşlar, oruçlarını evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle dışarda açtı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bulunan dinlenme tesislerine giren vatandaşlardan bazıları yeşil alanlara masa kurarken, bazıları yere serdikleri örtüler üzerinde iftarlarını yaptı.

"İftarı anı kalsın diye yola denk getirdik"

Konya'dan İstanbul'da yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Hasan Gündüz, iftar vakti gelince oruçlarını açtıklarını söyledi.

Her bayram İstanbul'a gittiklerini ifade eden Gündüz, "Biz bayramda İstanbul'u seviyoruz. Sakin oluyor. İyi oluyor. İftarı da anı kalsın diye yola denk getirdik. Yanımda 2 oğlum ve eşim var. İftar için de hazırlıklı geldik. Hem ramazandan hem de yoldan bir anı kaldı" diye konuştu.

Bayram tatilini İstanbul'da çalışan 2 oğlunun yanında geçirmek için Ankara'dan yola çıktıklarını belirten Şermin Karakaya da "Oğullarım İstanbul'da. Orada işe girdiler ikisi de. Onlar gelemiyorlar, işleri yoğun. Biz de inşallah kısmet olursa bayramı orada geçireceğiz" dedi.

Yolda iftar yapmanın kendileri için güzel bir anı olduğunu söyleyen Karakaya, "Geçen sene de burada mola vermiştik. Bu sene de kısmet oldu. Seneye de ne olur bilemeyiz" diye konuştu.

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