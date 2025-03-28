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Türkiye
AA 28.03.2025 21:19

Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi, 35 ev tahliye edildi

Ordu'da Kapadokya'daki peribacalarını andıran 8 kaya, tehlike oluşturması nedeniyle ıslah edildi. Mahallede 35 evin tahliye edilmesi ve yolların kapatılmasıyla gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi, 35 ev tahliye edildi

Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde yer alan kayaların yaşam alanına risk oluşturması nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda önlem projesi hazırlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mahallede 35 evin tahliye edilmesi ve yolların kapatılmasıyla gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede tehlike arz eden toplam 1200 metreküp hacme sahip 8 kaya, kaya kırıcı kullanılarak ıslah edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mahalle muhtarı Mehmet Başköy, gazetecilere, mahallenin ismini de vermiş olduğu Dişkaya kayalıklarının tehlike oluşturduğunu söyledi.

Kayaların delme, sarma, kaplama ve patlatma işlemlerinin yapıldığını aktaran Başköy, çalışma kapsamında güvenlik için grup yollarının kapatıldığını aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Başköy, taşların mahalledeki alt bölgede tehdit ettiği 35 hane olduğunu belirterek, "İnşallah daha huzurlu, emniyetli bir şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Asım Aköner, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Akgöl de bölgedeki çalışmaları takip etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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