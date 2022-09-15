Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 05:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yangın: 3 ev ve 1 ahır zarar gördü
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Yangında 3 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
Sandıklı'ya bağlı Bekteş köyünde Ali Osman Başpınar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki Süleyman Başpınar'a ve ardından Mahmut Toprak'a ait evin çatısına sıçradı.
Durumu fark eden köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Osman Işık yangın bölgesine gelerek yürütülen söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
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