Bayramiç'e bağlı Yeşilköy'de bir evden alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan ahıra sıçradı.

Yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti.

Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. 1 ev ile 1 ahır yanarken 21 koyun ve 5 keçi de telef oldu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.