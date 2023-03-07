Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yangın: 2 ev hasar gördü
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangın, 2 evde hasara yol açtı.
Kızık köyünde Yusuf Ölçüm'e ait ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin Vedat Ölçüm'e ait eve de sıçradığını fark edenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
Son Haberler
- 11:22
- 11:20
- 11:16
- 11:14
- 11:11
Sıradaki Haber
Bingöl güne beyaz örtüyle uyandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz